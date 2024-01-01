Yeni yıla 35 kiloluk kıyafetle girdi  

Yılbaşında İstanbul Sahnede müzikseverlerle buluşan Zeynep Mansur, 35 kiloluk swarovski taşlarla Ayfer Baş'ın hazırladığı kıyafetiyle de tam puan aldı. Zeynep Mansur, sahnede yeni yılın ilk dakikalarında dünyada barış, ülkemize de afetsiz, terörsüz bir yıl dilerken, sahnesini 'İzmir Marşı' ile tamamladı.

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