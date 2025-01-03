Yeni yıl konserleri 50 Fifty’de

Ekranların sevilen müzik ve magazin programı 50 Fifty, 2025’in ilk bölümüyle izleyicilere keyif dolu bir program sunmaya hazırlanıyor! Zeynep Bozkaya’nın sunumuyla, Suat Yanç’ın yapımcılığında hazırlanan program, müzik ve magazin dünyasından en sıcak gelişmeleri ekrana taşıyor.

Yeni Yılın İlk Heyecanı 50 Fifty’de!

2025’e damga vuran yılbaşı etkinliklerinden en renkli görüntüler ve unutulmaz anlar sizlerle buluşuyor:

• İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç’ın İstanbul’daki yılbaşı konserinden özel görüntüler

• Petek Dinçöz’ün Bulgaristan’daki konserinde yaşananlar

• Mustafa Sandal’ın Kıbrıs’taki coşkulu performansı

• Hande Yener’in Japon konseptli sahne şovundan renkli detaylar

• Ünlülerin 2025 yılına girerken yaşadığı eğlenceli saniyeler

Yeni Yılın İlk Stüdyo Konukları!

Müzik dünyasının sevilen grubu Kafadar, yeni projeleriyle ilgili çok özel açıklamalarda bulunacak. Ayrıca, yeni şarkısıyla adından söz ettiren Pınar Çubukçu ile keyifli bir sohbet sizi bekliyor.

50 Fifty, 4 Ocak Perşembe saat 16:00’da Dream Türk ekranlarında! Kaçıranlar için tekrar bölümü Pazar günü saat 13:00’te.

Müzik ve magazin dünyasındaki en güncel gelişmeleri takip etmek için 50 Fifty’i izleyin!

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