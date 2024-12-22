 Yeni yıl coşkusunu Salazar'da

İstanbul Etiler’de konumlanan Salazar, 2025 yılına unutulmaz bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Şık bir atmosferde sunacağı özgün menüsü, DJ Bahadır Sezer’in enerjik performansı ve büyüleyici dekorasyonu ile misafirlerini eşsiz bir geceye davet ediyor. Modern zarafeti ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken Salazar, yeni yılda tatların ve eğlencenin buluşacağı coşku dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.





DAMAKLARDA İZ BIRAKACAK YILBAŞI MENÜSÜ

Salazar, 2025 yılına özel hazırladığı menüsüyle şık bir atmosferde damaklarda iz bırakacak lezzetler sunuyor. Yılbaşı gecesinde, Salazar’ın özgün mutfağında şeflerin titizlikle seçtiği malzemelerle hazırlanan zengin tabaklar, modern ve zarif sunumlar eşliğinde misafirlerle buluşuyor. Menüde, hafif ve taze başlangıçlardan, eşsiz ara sıcaklara ve baştan çıkarıcı ana yemek seçeneklerine kadar geniş bir lezzet yelpazesi yer alıyor.



Yılbaşı gecesinin başında, Yeşil Salata ve Kuşkonmaz ile taze ve sağlıklı bir başlangıç yapılırken, narenciye sosu ile zenginleştirilen Ördekli Ravioli Duplo ve trüf mantarlı Çıtır Patates gibi nefis ara sıcaklar damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Ana yemek olarak misafirler, Robata Dana Bonfile veya Robata Levrek gibi seçeneklerden birini tercih edebiliyor. Son olarak Tahin Soslu Balkabağı, bademli kek ve vanilyalı dondurma ile sunularak yılbaşı gecenizi tatlandırıyor.

YILBAŞI GECESİNE RİTMİYLE DAMGA VURACAK: DJ BAHADIR SEZER

2025 yılına adım atarken, eğlence ve coşku da zirveye çıkıyor! DJ Bahadır Sezer’in büyüleyici performansı, yılbaşı gecesinin ritmini belirleyerek davetlilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Sezer, enerjik setleriyle geceyi aydınlatacak ve davetlilerine yeni yılın ilk dakikalarını sevdikleriyle birlikte dans ederek, müzik ve ritimle karşılamanın keyfini yaşatacak. Bu yılbaşında, sadece müzikle değil, aynı zamanda atmosferiyle de öne çıkan bir gece sizleri bekliyor.

2025’e coşkulu bir geri sayımla merhaba diyecek olan Salazar, bu özel gecede için kişi başı 6.000 TL ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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