Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Yakın dostlarını “Yaza Merhaba” partisine davet eden Ebru Çarıkçılar, aynı zamanda yeni yaşını da dostlarıyla birlikte kutladı.

Yakın dostlarıyla çifte kutlama yapan Ebru Çarıkçılar’ı bu özel gününde Yelda Güral, Şöhret Karamahmutoğlu, Selvi-Miraç Serttaş, Figen Kıral, Öykü Karadeniz, Harika Batallı, Şule Argüder, Mensure Özbek, Yasemin Sarıbaş, İnce Biber gibi ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.

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