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Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Cemiyet hayatın tanınmış simalarından, yeme-içme sektörünün başarılı markası Midpoint'in ortağı Ayhan Çarıkçılar'ın eşi Ebru Çarıkçılar, önceki akşam Beyoğlu'ndaki Bi Daha Restaurant’da verdiği davet ile “Yaza Merhaba” dedi.

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Yakın dostlarını “Yaza Merhaba” partisine davet eden Ebru Çarıkçılar, aynı zamanda yeni yaşını da dostlarıyla birlikte kutladı.

 

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

 

Yakın dostlarıyla çifte kutlama yapan Ebru Çarıkçılar’ı bu özel gününde Yelda Güral, Şöhret Karamahmutoğlu, Selvi-Miraç Serttaş, Figen Kıral, Öykü Karadeniz, Harika Batallı, Şule Argüder, Mensure Özbek, Yasemin Sarıbaş, İnce Biber gibi ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.

 

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