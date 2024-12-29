 Yeni ürün tanıtım partisi

Schwarzkopf'un köklü saç bakım markası Gliss, gece boyunca saçları onaran yeni saç bakım serum serisi Gliss Night Elixir’i Nişantaşı Park Hyatt Maçka Palas’ta düzenlenen bir partiyle tanıttı.

(BEYDA GÜNEŞ-HAKAN DİZGİNCİ-SEDA SATILMIŞ)

Gliss’in Night Elixir serisi, HAPTIQ Sistem Teknolojisi ile geliştirilen yeni ürünün tanıtım partisine Gonca Vuslateri, Asuman Dabak, Didem Soydan, Seray Kaya, Umut Eker, Emine Ün, Mahassine Merabet, Merve Aydın,

(EMİNE ÜN)

Onur Büyüktopçu, Serenay Aktaş, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Zeynep Alkan gibi birbirinden değerli isimler de katıldı.

(CENK ÇİMENDERE)

Gliss Night Elixir lansman partisi için Cenk Çimendere’nin sahibi olduğu

(BESTEMSU ÖZDEMİR)

Thinkerbee Experience Agency imzası bulunurken,

(GONCA VUSLATERİ)



dijital iletişim kısmını ise Apollo 12 Agency üstlendi.

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