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Yeni ürün tanıtım partisi

Yeni ürün tanıtım partisi. İşte detaylar...

Yeni ürün tanıtım partisi

Schwarzkopf'un köklü saç bakım markası Gliss, gece boyunca saçları onaran yeni saç bakım serum serisi Gliss Night Elixir’i Nişantaşı Park Hyatt Maçka Palas’ta düzenlenen bir partiyle tanıttı.

 Yeni ürün tanıtım partisi

(BEYDA GÜNEŞ-HAKAN DİZGİNCİ-SEDA SATILMIŞ)

Gliss’in Night Elixir serisi, HAPTIQ Sistem Teknolojisi ile geliştirilen yeni ürünün tanıtım partisine Gonca Vuslateri, Asuman Dabak, Didem Soydan, Seray Kaya, Umut Eker, Emine Ün, Mahassine Merabet, Merve Aydın,

Yeni ürün tanıtım partisi

(EMİNE ÜN)

Onur Büyüktopçu, Serenay Aktaş, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Zeynep Alkan gibi birbirinden değerli isimler de katıldı.

 Yeni ürün tanıtım partisi

(CENK ÇİMENDERE)

Gliss Night Elixir lansman partisi için Cenk Çimendere’nin sahibi olduğu

Yeni ürün tanıtım partisi

(BESTEMSU ÖZDEMİR)

Thinkerbee Experience Agency imzası bulunurken,

 Yeni ürün tanıtım partisi

(GONCA VUSLATERİ)


dijital iletişim kısmını ise Apollo 12 Agency üstlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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