  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yeni teklisi ile YouTube'de 1 milyon barajını aştı

Çöl ile dijital dünyada parlak skorlar elde edene Günce, organik olarak video klibi ile youtube'de 1 milyon barajını 20 günde aştı.

Yeni teklisi ile YouTube'de 1 milyon barajını aştı

Yeni şarkısı Çöl ile hızlı bir geri dönüş yaşayan Günce, 2024 yılında yepyeni şarkılar yayınlamak için kolları sıvadı. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve yaşamının bu dönemini orada geçirme kararı alan genç sanatçı, bir yandan da sahneye çıkmak için provalara başladı.

Yeni teklisi ile YouTube'de 1 milyon barajını aştı

Çöl ile dijital dünyada parlak skorlar elde edene Günce, organik olarak video klibi ile youtube'de 1 milyon barajını 20 günde aştı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı
  Güncel

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Cansel Elçin'den futbol itirafı!
  Magazin

Cansel Elçin'den futbol itirafı!

İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!
  Magazin

İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!

Sanata destek
  Cemiyet

Sanata destek

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu
  Magazin

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu