Yeni teklisi ile YouTube'de 1 milyon barajını aştı

Yeni şarkısı Çöl ile hızlı bir geri dönüş yaşayan Günce, 2024 yılında yepyeni şarkılar yayınlamak için kolları sıvadı. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve yaşamının bu dönemini orada geçirme kararı alan genç sanatçı, bir yandan da sahneye çıkmak için provalara başladı.

Çöl ile dijital dünyada parlak skorlar elde edene Günce, organik olarak video klibi ile youtube'de 1 milyon barajını 20 günde aştı.

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