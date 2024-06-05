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Yeni Star Wars dizisi ‘The Acolyte’, bugünden itibaren Disney+’ta

Jedi Düzeni’nin gücünün zirvesinde olduğu ancak karanlık ile aydınlık arasındaki çizginin iyice silikleştiği Lucasfilm imzalı Star Wars dizisi ‘The Acolyte’, bugünden itibaren sadece Disney+’ta seyircilerle buluşmaya başladı. 8 bölümden oluşan dizi, bir cinayetin sonrasında aydınlatılmaya çalışılan sırlar dünyasındaki karanlık bir evrene diziseverleri davet ediyor.   

Yeni Star Wars dizisi ‘The Acolyte’, bugünden itibaren Disney+’ta

Jedi Düzeni’nin gücünün zirvesinde olduğu dönemi anlatan yeni Star Wars dizisi ‘The Acolyte’, bugünden itibaren serinin takipçileriyle buluşmaya başladı. Yüksek Cumhuriyet’te refahın hüküm sürdüğü ancak aydınlık ile karanlık arasındaki dengenin net olmadığı 8 bölümden oluşan hikaye, seyirciler Star Wars evrenine özgün ve farklı bir perspektiften bakma şansı sunuyor.  

Yeni Star Wars dizisi ‘The Acolyte’, bugünden itibaren Disney+’ta

Eski bir Padawan olan Osha, düşük rütbeli bir yük gemisi tamircisidir. Geçmişindeki gizemli ve hayatını değiştiren tek bir andan yıllar sonra, bir dizi Jedi cinayeti karşısında Cumhuriyet’in baş şüphelisine dönüşür. Ve tüm ipuçlarını birleştirdiğinde, gerçek katili yakalamanın tek yolu karanlık bir aile sırrını yeniden canlandırmaktan geçecektir.  

Yeni Star Wars dizisi ‘The Acolyte’, bugünden itibaren Disney+’ta

Leslye Headland’in yaratıcısı olduğu; Amanda Stenberg, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Joonas Suotamo, Amy Tsang ve Carrie-Anne Moss’un başrollerini paylaştığı ‘The Acolyte’, bugünden itibaren Star Wars takipçilerine soluksuz bir seyir deneyimi yaşatacak.  

 

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