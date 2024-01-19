Yeni şarkısını Zeki Müren’e ithaf etti

Sözü ve müziği Prof. Dr. Turgut Göksoy’a ait olan şarkının aranjörlüğünü Can Kandaz, klip yönetmenliğini ise Doğukan Yaşar yaptı. Yılmaz Morgül “Canımsın” şarkısını örnek aldığı sanat güneşi merhum Zeki Müren’e ithaf ettiğini ve yaşasaydı mutlaka bu eseri okuyacağına inandığını söyledi.

Sanatçı şarkı için çekilen klipte, Yeşilçam'ın unutulmaz aşk filmlerinden kesitlere yer verdiğini belirtti. Yılmaz Morgül’ün “Canımsın” şarkısı ve klibi DMC müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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