  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yeni şarkısını Zeki Müren’e ithaf etti

Yılmaz Morgül yeni şarkısı “Canımsın”ı Zeki Müren’e ithaf etti. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından olan Yılmaz Morgül bir yıl aradan sonra yepyeni şarkısı “Canımsın” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Yeni şarkısını Zeki Müren’e ithaf etti

Sözü ve müziği Prof. Dr. Turgut Göksoy’a ait olan şarkının aranjörlüğünü Can Kandaz, klip yönetmenliğini ise Doğukan Yaşar yaptı. Yılmaz Morgül “Canımsın” şarkısını örnek aldığı sanat güneşi merhum Zeki Müren’e ithaf ettiğini ve yaşasaydı mutlaka bu eseri okuyacağına inandığını söyledi.

Yeni şarkısını Zeki Müren’e ithaf etti

Sanatçı şarkı için çekilen klipte, Yeşilçam'ın unutulmaz aşk filmlerinden kesitlere yer verdiğini belirtti. Yılmaz Morgül’ün “Canımsın” şarkısı ve klibi DMC müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur'un AVM tarzı...
  Magazin

Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Kayahan'ın hayatı film oluyor! Beste Açar, babasının hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!
  Magazin

Kayahan'ın hayatı film oluyor! Beste Açar, babasının hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!

Sevgililer Gününde aşk Afil Bomonti'de yaşanır
  Mekan

Sevgililer Gününde aşk Afil Bomonti'de yaşanır

Nefise Karatay'dan estetik açıklaması!
  Magazin

Nefise Karatay'dan estetik açıklaması!

İlker Kaleli'den müzikal atak
  Magazin

İlker Kaleli'den müzikal atak

Hande Erçel'den şok karar
  Magazin

Hande Erçel'den şok karar