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Yeni Şarkısı ile 'Kıvılcım'ı' çaktı

Başarı basamaklarını hızla tırmanarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvılcım Ural'ın ikinci albümünden üçüncü yeni şarkısı “Ben Çok Eskiden” dinleyicisiyle buluştu.

Yeni Şarkısı ile 'Kıvılcım'ı' çaktı

Söz ve müziğinin Kıvılcım Ural’a ait olduğu “Ben Çok Eskiden” şarkısının aranjesini Onur Gulanber ve Baturalp Yılmaz yaparken, çekimi eğlenceli geçen klibin yönetmen koltuğuna ise ünlü yönetmenler Damla Demircioğlu ve Fatih Turker yer aldı.

Şarkının klibinde Kıvılcım Ural'a müzik grubu performansıyla eşlik ederken eğlenceli ve çok renkli anlar yaşandı. Müzik festivalleri ve üniversite şenliklerinde sahne alan Kıvılcım Ural 'ın kış aylarını kendi müzik stüdyosunda geçirdiği öğrenildi.

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