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Yeni şarkısı “Bana Sor

Bodrum yaz sezonunun vazgeçilmez ismi Deha Bilimlier, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach’te sahne aldı.

Yeni şarkısı “Bana Sor

Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Deha Bilimler, programına hareketli şarkılarıyla başlayarak nabızların çıtasını yüksekten başlattı. Bir an olsun tatilcileri hareketsiz bıraktırmayan temposu ve ritmiyle birlikte beachte birbirinden güzel dans performansları sergilendi. Samimiyeti sohbetleriyle sevenlerini kahkahaya boğan Bilimlier, yeni şarkısı "Bana Zor" isimli şarkısını söylemeden önce "Normalde yeni çıkardığım şarkıları söylemeyi hemen sevmem fakat bugün söyleyeceğim ama sizden telefonları çıkarıp video almanızı isteyeceğim, hepsini paylaşacağım " dedi.

Yeni şarkısı “Bana Sor

Yakın zamanda yeni çıkacak şarkısının müjdesini Miya Beach'teki sevenleriyle paylaşan Bilimlier ," Git Yoluna" adlı şarkısını dinleyenleriyle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

DEHA BİLİMLİER'İN SÜRPRİZ ÖZEL KONUKLARI

Sahnesine sürpriz konuk olarak katılan Cefi ve Samet Tecer, Bilimlier ile birlikte sıcak pozlar verdi. Samet Tecer ile birlikte "Bana Sor" şarkısını seslendirdi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bilimlier, sevenlerinin alkışlarını alarak tekrardan herkesin bayramını kutladıktan sonra sahne performansını noktaladı.

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