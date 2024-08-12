 Yeni renkleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner

Yeni renk seçenekleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner’lar rengarenk göz makyajı sevenlerin favorisi olmaya aday! Oftalmolojik olarak test edilen bu ürün göz içine uygulanabilir ve hassas gözler ve kontakt lens kullanıcılarına uygundur. Suya dayanıklı, kalıcı ve ultra pigmentli formülü ile göz kapaklarında ve kirpik diplerinde pürüzsüzce kayarak gün boyu kalıcı ve etkileyici bakışlar sağlıyor.

High Impact Gel Tech Eyeliner nedir?

Ultra pigmentli, yüksek performanslı jel formundaki High Impact Gel Tech Eyeliner, pürüzsüz bir şekilde göz kapağına ve kirpik diplerine uygulanabilir. Kirpik diplerinde bile uzun süreli kalıcılık sağlar. Tek bir çekişte bile ultra pigmentli yapısı sayesinde yoğun renk elde edilir.

High Impact Gel Tech Eyeliner’ın Özellikleri:

High Impact Gel Tech Eyeliner’ın suya, neme ve tere karşı dayanıklı yapısı, 24 saat boyunca göz kapaklarında, 12 saat boyunca kirpik diplerinde kalıcılık sağlar.

Yüksek performanslı jel formülü pürüzsüz ve kolay uygulama imkânı sunar.

Bulaşmaya ve dağılmaya karşı dayanıklıdır.

Suya dayanıklıdır.

Oftalmolojik olarak test edilen bu ürün: Göz içinde kullanıma uygundur. Hassas gözler ve kontakt lens kullanıcıları için uygundur.

%100 parfümsüzdür.

Alerji testinden geçmiştir.

Yeni Renk Seçenekleri:

Black Honey: Eşsiz rengiyle herkeste farklı duran Black Honey Rengi şimdi High Impact Gel Tech Eyeliner ile makyajının tüm detaylarında!

Intense Black

Deep Denim

Sparkling Amethyst

Polished Pewter

Bronze Glow

Beaming Beige

Bright White

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