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Yeni renkleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner

Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner’lara yeni renk seçenekleri ekleniyor. Bu yüksek performanslı, ultra pigmentli jel eyeliner, göz kapaklarında ve kirpik diplerinde pürüzsüzce kayarak gün boyu kalıcı ve etkileyici bakışlar sağlıyor.

Yeni renkleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner

Yeni renk seçenekleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner’lar rengarenk göz makyajı sevenlerin favorisi olmaya aday! Oftalmolojik olarak test edilen bu ürün göz içine uygulanabilir ve hassas gözler ve kontakt lens kullanıcılarına uygundur. Suya dayanıklı, kalıcı ve ultra pigmentli formülü ile göz kapaklarında ve kirpik diplerinde pürüzsüzce kayarak gün boyu kalıcı ve etkileyici bakışlar sağlıyor.

Yeni renkleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner

 

High Impact Gel Tech Eyeliner nedir?

Ultra pigmentli, yüksek performanslı jel formundaki High Impact Gel Tech Eyeliner, pürüzsüz bir şekilde göz kapağına ve kirpik diplerine uygulanabilir. Kirpik diplerinde bile uzun süreli kalıcılık sağlar. Tek bir çekişte bile ultra pigmentli yapısı sayesinde yoğun renk elde edilir.

 

Yeni renkleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner

High Impact Gel Tech Eyeliner’ın Özellikleri:

  • High Impact Gel Tech Eyeliner’ın suya, neme ve tere karşı dayanıklı yapısı, 24 saat boyunca göz kapaklarında, 12 saat boyunca kirpik diplerinde kalıcılık sağlar. 
  • Yüksek performanslı jel formülü pürüzsüz ve kolay uygulama imkânı sunar. 
  • Bulaşmaya ve dağılmaya karşı dayanıklıdır.
  • Suya dayanıklıdır.
  • Oftalmolojik olarak test edilen bu ürün:
    • Göz içinde kullanıma uygundur.
    • Hassas gözler ve kontakt lens kullanıcıları için uygundur. 
  • %100 parfümsüzdür.
  • Alerji testinden geçmiştir.

 Yeni renkleriyle Clinique High Impact Gel Tech Eyeliner

 

Yeni Renk Seçenekleri:

  • Black Honey: Eşsiz rengiyle herkeste farklı duran Black Honey Rengi şimdi High Impact Gel Tech Eyeliner ile makyajının tüm detaylarında! 
  • Intense Black
  • Deep Denim 
  • Sparkling Amethyst
  • Polished Pewter
  • Bronze Glow
  • Beaming Beige
  • Bright White

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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