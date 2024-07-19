Yeni projede de bir arada olacaklar

Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam”da rol alan Ali Yerlikaya oyuncu koçu olarak Hakan Karsak ile çalışmaya başladığını ve kendisini çok geliştirdiğini söyledi. Oyunculuk, senaristlik, oyuncu koçluğu ve yönetmenlik yapan HaKan Karsak’ta yeni bir projeleri olduğunu ve çok keyifli bir işbirliği yapacaklarını söyledi.

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