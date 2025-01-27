Yeni markaya eğlenceli tanıtım

Projehane çatısı altında Bilge Kuru organizasyonu ve Aysun Yıldız Güngör ev sahipliğinde geçtiğimiz gün Emo Optik’in Zorlu Center’daki mağazasında gerçekleşen etkinlikte ünlü isimler keyif dolu anlar yaşadı.

Trussardi’nin birbirinden modern tasarımlarla sunulan şık gözlüklerini deneyimleyen misafirlerden gözlükler tam not aldı.

Emo Optik Yönetim Kurulu Üyeleri Sude ve Taygun Önal’ın misafirlerle tek tek ilgilenerek trendleri, gözlükte dikkat edilmesi gereken hususları anlattığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Yasemin Şefkatli, Bestemsu Özdemir, Gizem Hatipoğlu, Lale Onuk, Özge Özkaplan, Rüya Büyüktetik, Mihre Mutlu, Narut Çetinkaya, Nilay Yalçınkaya, Selin Dereli, Serap Korkmaz, Yeliz Ketenci, Asya Başol Emo Optik’in mağazasındaki etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

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