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Yeni koleksiyon yeni heyecan: Hemhal  

Türk resim sanatının en önemli temsilcilerinden Orhan Umut, yeni kişisel sergisine hazırlanıyor. Figüristik tarzıyla sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Umut, aylardır yeni koleksiyonu için çalışıyor.

Yeni koleksiyon yeni heyecan: Hemhal  

 

Orhan Umut, “Hemhal” başlıklı sergisini 15 Nisan’da sanatseverlerle buluşturacak. Çevresinde olup bitenleri yaşanmışlıklarıyla birleştirerek oluşturduğu yeni koleksiyonunda klasik haline gelmiş Orhan Umut çizgileri ve renkleriyle birlikte yeni bir seri oluşturan sanatçı, resim sanatına gönül verenlerin ve koleksiyonerlerin bu sergisinden çok mutlu ayrılacaklarından oldukça emin.

Yeni koleksiyon yeni heyecan: Hemhal  

Sürekli gözlem yaparak hayatın bütün anlarını biriktirmeye çalıştığını söyleyen Orhan Umut, “Bu gözlemlerim sonucunda küfemin çok fazla dolduğunu düşünüyorum. İnsanların diyalogları, psikolojileri, halet-i ruhiyeleri, hareket alanları, konforlarını çok fazla gözlemliyorum. Tabii ki, küfe dolunca artık taşmaya başlıyor, ayrıca taşımaya da mecaliniz kalmıyor. Hemhal sergisi, işte bu bilinç akışının bir dışavurumu olacak” diyor.

Yeni koleksiyon yeni heyecan: Hemhal  

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ni birincilikle bitiren Orhan Umut, figüratif yaklaşımlarla resim çalışmalar yapıyor ve renkleri ustaca kullanmasıyla tanınıyor. Koleksiyon değeri oldukça yüksek olan Orhan Umut’un eserleri, sanatseverlerin yoğun ilgiyle izlediği müzayedelerde satışa sunuluyor.

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