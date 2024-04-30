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Yeni klibinde oğluyla oynadı

İstanbul eğlence sektöründe hizmet veren, Taksim’deki ünlü bir mekanın uzun yıllar işletmeciliğini yapan Erhan İpek, ‘Sana Sözüm Var’ adlı şarkısıyla tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Yeni klibinde oğluyla oynadı

Andon Müzik etiketiyle yayınlanacak teklinin klibinde Erhan İpek’in 15 yaşındaki oğlu Eren Taha da babasıyla birlikte kamera karşısına geçti. 

Söz ve müziği Deniz Güneş’e, düzenlemesi de Yaşar Aydın’a ait olan ‘Sana Sözüm Var’ın klip yönetmeni ise Erkan Nas oldu. Volkan Konak ve Timur Selçuk’tan şan dersleri alan Erhan İpek’in ilk teklisi de Zülfü Livaneli’nin ‘Kan Çiçekleri’ adlı şarkısı olmuştu.

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