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Yeni işbirliğine şık davet!

'Güzelliğin Dünyası' sektörünü yaratan ve köklü mağazacılık geçmişine sahip Sevil ile profesyonel salon bakımının 143 yıllık köklü markası Wella Professionals, iş birliklerini keyifli bir etkinlikle duyurdu.

Yeni işbirliğine şık davet!

 Momo Bebeköy'de Melis Özer ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe moda, cemiyet ve influencer dünyasından birçok seçkin sima katıldı. Rüya Büyüktetik, Eda Güzelcik, Gökçe Güreşçi, Merve Sarıtaş ve Aslı Cenk özel davette göze çarpan isimler arasındaydı.  Seçkin konuklar, keman dinletisi, şık ve lezzetli ikramlar eşliğinde ürünleri inceledi. Eğlenceli bir şekilde gerçekleşen davet tüm katılımcılardan tam not aldı.

Yeni işbirliğine şık davet!

143 yılı aşkın süredir salon profesyonelliğini tüm kadınlara ulaştıran Wella Professionals ürünleri Sevil Mağazaları’nda yerini aldı.

Yeni işbirliğine şık davet!

 Yüksek performanslı, ikonik ürünleri ile kullanıcılarına salondan eve devam eden bütünsel bakım ve şekillendirme sunan Wella Professionals, 4 farklı marka ve birbirinden zengin ürün çeşitliliği ile Sevil Mağazaları'nda yerlerini aldı.

Yeni işbirliğine şık davet!

Sevil Mağazaları, dünya çapında bilinen ve kalitesini kanıtlamış markaların yanı sıra her AVM'nin konseptine uygun ürünleri ve eğitimli personeli ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Türkiye'nin vazgeçilmez kozmetik zincir mağazası olmuştur. Sevil Mağazaları, güzellik ve bakımına önem verenlerin 42 yıldır vazgeçilmez adresi olmaya devam etmektedir.

Yeni işbirliğine şık davet!

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