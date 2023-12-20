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Yeni İnci’den yeni yıla özel çifte kampanya

İç giyimin öncü markalarından Yeni İnci, 2024 yılına özel çifte kampanya sunuyor. İç çamaşırlarında 1 alana 1 bedava, pijamalarda ise yüzde 50 indirim sizleri bekliyor.

Yeni İnci’den yeni yıla özel çifte kampanya

Kaliteli üretim, yenilikçi çizgisi ve konfor sunan tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni İnci, 2024 yılına girerken çifte kampanya ile herkesin yüzünü güldürüyor. Her tarza ve her yaşa uygun ürünleriyle dikkat çeken Yeni İnci, yılbaşına özel iç çamaşırlarında 1 alana 1 bedava, pijamalarda ise yüzde 50 indirim yapıyor.

Yeni İnci’den yeni yıla özel çifte kampanya

Sütyenden pijamaya, sabahlıktan spor taytlara kadar üç binden fazla ürün çeşidiyle kadınların ilk tercihi olan Yeni İnci, yılbaşı için hem kendini hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Özellikle yeni yılın simgesi kırmızı, sizin ve sevdiklerinizin enerjisini yükselterek 2024’e daha motive girmenizi sağlıyor.

Yeni İnci’den yeni yıla özel çifte kampanya

Yeni yılın en özel kampanyasını sunan Yeni İnci, iç çamaşırlarında 1 alana 1 bedava, pijamalarda ise yüzde 50 indirim fırsatı ile sizleri bekliyor. Bu eşsiz kampanyadan yararlanmak için Yeni İnci mağazalarını ve web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın…

2024 yılı size ve sevdiklerinize şans, mutluluk ve huzur getirsin!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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