Yeni imajıyla gündem yaratan Tayfun Duygulu: Eşim çuval giy dese giyerim!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, yeni imajından son derece memnun olduğunu dile getirdi. Duygulu, 30 yıllık tarzını geride bırakmanın güzelliğini şu sözlerle ifade etti:

"30 senelik imajı değiştirmek doğru bir karar. Isabella Hanım’ın katkılarıyla daha da iyi bir noktaya evrileceğiz. Değişiklik iyidir. Deri montlu tarzım bana biçilmiş kaftandı ama yenisi de gayet şık oldu. Eşim çuval giy dese, çuval giyerim. Onun zevkine güveniyorum, vizyonu çok geniş. Değişiklik yapmakta geç kalmışım, tam zamanı şimdi."

“EŞİM HEM YAKIŞIKLI HEM İYİ HUYLU, ÇOK ŞANSLIYIM!"

Yeni imajın mimarı Isabella Duygulu ise, Tayfun’un yeni görünümünü belirlerken hiç zorlanmadığını ve eşinin kendisine olan güveninden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti:

"Tayfun'u tanıdığım için yeni imajı belirlerken zorlanmadım. Sağ olsun, kırmadı. O da benim öngörülerime değer veriyor. Sahne için birkaç farklı tasarım yaptım. Bir tanesi sosyal medyada çok ilgi gördü, diğerlerini de konserlerde giyecek. Eşimin beğenilmesi ve takdir görmesi beni çok mutlu ediyor. Her kadın gibi, ben de yanımda yakışıklı bir erkek olmasından gurur duyuyorum. Bir de huyu çok iyi, gerçekten çok şanslıyım."

DEHA'YA ADETA MEYDAN OKUDU

The Souq'da unutulmaz bir performansa imza atan Duygulu, şarkıları ve enerjisiyle izleyenleri büyüledi. İki saate yakın durmaksızın dans edip şarkı söyleyen efsane sanatçı, tükenmek bilmeyen enerjisiyle adeta Deha Bilimlier’e meydan okudu.

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