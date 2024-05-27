Yeni imaja yeni şarkı

Söz ve müziği Kerimcan Durmaz ve Umur Doma’ya ait olan şarkının aranjesini ise İlkay Şencan üstlendi.
Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen klipte yaz enerjisini hissettiren Kerimcan Durmaz, 2024 yazına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
"Salla" şarkı sözleri
Hey, benim
Uzun zamandır konuşamadık biliyorum
Belki inanmayacaksın ama
Bende bir şeyler değişti
Seviyodum ama başta
Belli ki göremedin asla
Yapamadım o limanda
Başka bi senle düştüm aşka
Belki gerçek, belki yalanla
Kalmadı kalbimde yer anla
(Bridge)
İnanırım, senden bir başkasına
Sonu belliymiş hikayemizin en baştan
Kazanırım sensizlik kumarını
Yazarım bu oyunun kuralını sil baştan
(Chorus)
Salla
Ara beni geceleri salla
Ya da hiç beni yorma,
Tasını tarağını topla,
Yallah
(Verse2)
Biliyoduk en baştan
Bak beceremedik telaştan
Geçemedik o sınavdan
Olamadı denedik inatla
Sanki bu aşk ikimize fazla
Bırakalım bitsin şuanda
(Bridge)
Kazanırım sensizlik kumarını
Yazarım bu oyunun kuralını sil baştan
(Chorus)
Salla, ara beni geceleri salla
Ya da hiç beni yorma,
Tasını tarağını topla,
Yallah
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