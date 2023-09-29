Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı

2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen ve beş aylık hamile olan Songül Öden, yeni evine taşındı.



Hamilelik döneminde taşınmanın zorluğundan bahseden oyuncudan, esprili paylaşım geldi.



Öden, kedilerinin yeni evine ancak alıştığını söyledi.

Oyuncu, "Ekrem& Türkan& Leyla 10 gün sonra yeni evi protesto etmeyi bırakıp saklandıkları yerden çıktılar" diye yazdı.



Öden'e yorum yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.