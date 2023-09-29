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Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı

2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen ve beş aylık hamile olan Songül Öden, yeni evine taşındı.

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı
Hamilelik döneminde taşınmanın zorluğundan bahseden oyuncudan, esprili paylaşım geldi.

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı
Öden, kedilerinin yeni evine ancak alıştığını söyledi.

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı

Oyuncu, "Ekrem& Türkan& Leyla 10 gün sonra yeni evi protesto etmeyi bırakıp saklandıkları yerden çıktılar" diye yazdı.

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı
Öden'e yorum yağdı.

Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı

 

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