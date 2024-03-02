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Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!

Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!İşte detaylar...

Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!

Cem Yılmaz, pilates eğitmeni sevgilisi Necla Karahalil'le aşkını ilan etti.

Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!
50 yaşında olan komedyen, sevgilisinin Instagram hesabındaki fotoğrafına kalp koyarak aşkını ilan etti.

Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!
Çiftin, arasındaki yaş farkı merak edilmişti.

 Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!

Necla Karahalil'in 37 yaşında olduğu ortaya çıktı.

 Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!

Çiçeği burnunda sevgililerin arasında 13 yaş fark bulunuyor.

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