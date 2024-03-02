 Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil ile yaş farkı ortaya çıktı!

Cem Yılmaz, pilates eğitmeni sevgilisi Necla Karahalil'le aşkını ilan etti.



50 yaşında olan komedyen, sevgilisinin Instagram hesabındaki fotoğrafına kalp koyarak aşkını ilan etti.



Çiftin, arasındaki yaş farkı merak edilmişti.

Necla Karahalil'in 37 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Çiçeği burnunda sevgililerin arasında 13 yaş fark bulunuyor.

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