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Yemeğin konusu futbol

Ünlü isimler Zorlu AVM'de aylık buluşmalarını önceki gün gerçekleştirdi. Yemeğin konusu ise futboldu... İşte detaylar...

Yemeğin konusu futbol

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu İlker Ayrık, Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, iş insanı Ersin Kenan Kayalar, Bülent Eriş, Onur Ehliz ve Uğur Heperol, aylık buluşmalarını önceki gün gerçekleştirdi.

Yemeğin konusu futbol

Zorlu AVM'deki Morini Restaurant'ta yemek yiyen gruba bu defa Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da eşlik etti. Ünlü isimler, yemekte futbol sohbeti yaptı. Neşeli geçen yemekte ünlü isimler, başkan Sancak'a transferleri de sordu. Yemekte bir araya gelen isimler, çektirdiği hatıra fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, ölümsüzleştirdi.

Yemeğin konusu futbol

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