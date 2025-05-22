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Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor. İşte detaylar...

Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Kümbetlioğlu, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerinde yer aldığı Dehşet Bey için yakında sete çıkacağının müjdesini verirken, yaz sezonunda izleyiciyle buluşacak Çift Kişilik Oda adlı romantik komedi dizisinde de rol alacağını duyurdu.

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor


"İlk kez romantik komedide oynayacağım" diyen Kümbetlioğlu, bugüne dek birçok farklı karaktere hayat verdiğini hatırlatarak, "Polis, asker, padişah, pehlivan, kadı oldum... Bu yeni deneyim beni heyecanlandırıyor, çok hoşuma gidiyor, fresh geliyor" ifadelerini kullandı.

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Ancak bu yoğun tempo nedeniyle bu yaz tatil yapamayacağını belirtti.

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Kalamış ve Haliç’te yelken sporuyla ilgilendiğini söyleyen Kümbetlioğlu, "İstanbul’da yelken yapmak çok başka bir keyif. Tatile gidip yapmakla, yaşadığın şehirde bu işle ilgilenmek çok farklı.

 

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Hem stresten uzaklaştırıyor hem de İstanbul’un güzelliklerini denizden görüyorsun" dedi.

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Yaz insanı olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, "Güneşi özledik. Bu sene yaz hâlâ gelmedi.

 

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Tatillerimde kilometre yapan bir adamım. Bir otelde bir hafta kalan biri değilim. Yazı tura atıp yola çıkarım.

 

 Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Eski motorcuyum, çok keyifli kilometreler yapmışımdır" diyerek tatil anlayışını paylaştı.

Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor
Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Kümbetlioğlu, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ve eğlenmeyi sevdiğini belirtirken, kamp tutkusunu da paylaştı: "Evde oturmayı sevmem.

 

Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor
Kampçı bir adamım. Arabamın arkasında kamp sandalyesi, masam, buzdolabım hep hazırdır. Bazen tek başıma gider kahvemi içer, kitap okurum."

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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