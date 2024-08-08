  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar! Çağla Şıkel'e sunuculuk göndermesi

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar! Çağla Şıkel'e sunuculuk göndermesi... İşte detaylar...

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar! Çağla Şıkel'e sunuculuk göndermesi

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Yeliz Yeşilmen oldu. Sunuculuk ve aile hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Yeşilmen, başarılı isim Çağla Şıkel hakkında da sert eleştirilerde bulundu. Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Yeşilmen, "Bodrum’da sınıf ayrımı yok" diyen Şevval Sam’a da cevap verdi. Bodrum’a yerleşip yaşamaya başlayan Yeşilmen, "Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip kumpir de yiyebilirsiniz," açıklamasıyla dikkat çekti.

 Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar! Çağla Şıkel'e sunuculuk göndermesi

BEN TÜRKİYE’YE ÇOK FAZLAYIM
Ekranlarda uzun zamandır sunuculuk yapmayan Yeliz Yeşilmen, içini Pınar Kerimoğlu’na döktü. "Ekranlarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanları sunucu yapıyorlar. Kriteriniz ne, anlamıyorum. Cidden ben bu ülkeye çok fazlayım. Bizim ülkede işini iyi yapan insanın değerini öldükten sonra anlarlar, benim de değerim ölünce anlaşılacak," şeklinde konuştu.

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar! Çağla Şıkel'e sunuculuk göndermesi
ÇAĞLA ŞIKEL SUNUCULUK YAPMAYI BİLMİYOR
Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Yeliz Yeşilmen, son zamanlarda güzel sunucu yetişmediğini belirtti. "Şu an ekranda olan en güzel isim Çağla Şıkel ama o da sunucu değil. Çağla ile ilk program yapan benim. İlk program yaptığımızda konuşmayı bilmezdi, sürekli keserdik. Bana seyirciler tezahürat yaparken kıskanır, 'Sen bu kadar sevgiyi nasıl kazandın, ben nasıl yapacağım?' diye sorardı. Şimdiki yaptığı programda sunuculuk yeteneği gerekmiyor," diyerek Çağla Şıkel’e eleştirilerini dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu
  Magazin

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu

Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı
  Magazin

Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  
  Magazin

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  

Aşkın Nur Yengi senfonik konseri ile Harbiye'de aşk rüzgarları estirdi
  Magazin

Aşkın Nur Yengi senfonik konseri ile Harbiye'de aşk rüzgarları estirdi

Akif Beki ve Eda Karaytuğ'un evliliği sona erdi
  Magazin

Akif Beki ve Eda Karaytuğ'un evliliği sona erdi

Erman Toroğlu ile eşi Ezgi Yavuz'un AVM turu
  Magazin

Erman Toroğlu ile eşi Ezgi Yavuz'un AVM turu