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Yeliz Şar'ın acı günü

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesini kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, annesinin cenaze bilgilerini de paylaştı.

Yeliz Şar'ın acı günü

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeliz Şar'ın acı günü
Instagram'dan annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.

Yeliz Şar'ın acı günü
Şar, "Canım biricik annem hayatımı bitanemi maalesef kaybettik. Cenazemin yarın (19.04.2023) çarşamba öğle namazında Karacaahmet Şakirin Camii'sinden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin ne olur" yazdı.

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