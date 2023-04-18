Yeliz Şar'ın acı günü

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Instagram'dan annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.



Şar, "Canım biricik annem hayatımı bitanemi maalesef kaybettik. Cenazemin yarın (19.04.2023) çarşamba öğle namazında Karacaahmet Şakirin Camii'sinden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin ne olur" yazdı.

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