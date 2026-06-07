 YEKÜV’ün öğrencileriyle Bahar Şenliği buluşması

YEKÜV tarafından burs alan öğrencilerine yönelik düzenlediği ve vakıf yöneticileri ile YEKÜV’e destek olanların davetli olduğu “Bahar Şenliği”, bu eğitim yılının son etkinliği oldu. Çok sayıda bursiyer öğrencinin katıldığı boğaz turunda müzikli, ikramlı bir gün geçiren öğrencilere kişisel bakım ürünleri hediye edildi.

Anadolu’dan İstanbul’a gelerek eğitimlerini devlet üniversitelerinde sürdüren başarılı gençlere karşılıksız burs veren YEKÜV, düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile bursiyerlerine destek olmaya devam ediyor. Vakıf yönetimi tarafından bursiyer öğrencilere eğitim yılının son etkinliği ise boğazda tekne turu gerçekleşen “Bahar Şenliği” oldu. Çok sayıda üniversiteli öğrencinin yanı sıra vakıf yönetim kurulu üyeleri, vakıf çalışanları ve YEKÜV’e destek olan davetlilerin katıldığı boğazdaki Bahar Şenliği oldukça eğlenceli geçti.

Boğazın her iki yakasındaki İstanbul’un güzellikleri tarihi turistik dokusunu keşfetme fırsatı bulan öğrenciler yoğun ders ve sınav programı arasında nefes alma fırsatı buldular. Çeşitli üniversitelerden bir araya gelen üniversiteli gençler müzik ve ikramların bol olduğu eğlenceli bir gün geçirdiler. Halay çekip şarkılar söyleyen öğrencilere YEKÜV yöneticileri de eşlik ettiler.

YEKÜV başkanı Ş.Tülay Erkan yaptığı konuşmada Bahar Şenliği’ne katılanlara teşekkür ederken “Öğrencilerimiz yoğun bir eğitim yılı geçirdiler. Bu süreçte her yıl olduğu gibi onlara elimizden geldiğince destek olmaya yanlarında durmaya ve ailelerinin yokluğunu aratmamaya çalıştık. YEKÜV’e maddi manevi destek verenlere de ayrıca teşekkür ederim. Buradan önümüzdeki eğitim yılında öğrencilerimize burs vermek için destek olacak tüm hayırseverlere YEKÜV’ü adres göstermek isterim” dedi. Bahar Şenliği tekne gezisinde öğrencilere gitarı ile sanatçı Hrant, sevilen şarkılardan oluşan bir dinleti sundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.