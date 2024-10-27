YEKÜV 32 yaşında

1. Levent İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen kuruluş gecesine YEKÜV Vakfı yönetim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri, bağışçılar, bağışçı yakınları ve vakıftan burs alan öğrenciler katıldılar. Gecede sahneye “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin müziklerini de yapan besteci ve piyanist Tuluğ Tırpan’nın piyanosuna, yine aynı filmde şarkı seslendiren solist Dilek Türkan çıkarak “Cumhuriyet Şarkıları” konseri verdiler.

Yıllar önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerine burs vermek için kurulan ve bugün Anadolu’dan İstanbul’a gelen binden fazla üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu veren YEKÜV Vakfı 32. kuruluş yılını kutluyor. Bu nedenle düzenlenen kuruluş gecesi her yıl olduğu gibi yine görkemli geçti. 1. Levent İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen kuruluş gecesine YEKÜV Vakfı yönetim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri, vakıf gönüllüleri, bağışçılar, bağışçı yakınları ve vakıftan burs alan öğrenciler katıldılar.

Katılanlar arasında ayrıca vakfın onursal başkanı Gülbin Sözen ve İstanbul eski büyükşehir belediye başkanı Nurettin Sözen’de vardı. Gecede YEKÜV Vakfı’na destek verenlere “Eğitime Işık Yakanlar” olarak teşekkür plaketleri verildi. Plaket töreninin ardından sahneye “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin müziklerini de yapan besteci ve piyanist Tuluğ Tırpan’nın piyanosuna, yine aynı filmde şarkı seslendiren solist Dilek Türkan çıkarak “Cumhuriyet Şarkıları” konseri verdiler. Solist Dilek Türkan konserde Atatürk’ün sevdiği şarkılardan biri olan “Kırmızı Gülün Alı Var”ı da seslendirdi.

Besteci ve piyanist Tuluğ Tırpan konser ücretini vakfa bağış yaparak annesi Cahide Tırpan adına eğitim fonu oluşturdu. Bu fon üzerinden yapılan bağışlar yine öğrencilere karşılıksız burs olarak verilecek. Gecede bir konuşma yapan YEKÜV Vakfı yönetim kurulu başkanı Tülay Erkan eğitimin önemine vurgu yaparak, vakfın otuz iki yılda göstermiş olduğu büyük çabaya ve bağışçıların önemine dikkat çekti.

Vakıf başkanı Tülay Erkan eğitim hayatındaki 60. yılını kutladı.

Kutlama gecesinde vakfın yönetim kurulu başkanı ve emekli Fransızca öğretmeni olan Tülay Erkan’da eğitim hayatındaki 60. yılını kutladı. Vakıf üyeleri sahnede Tülay Erkan’a çiçekler vererek kutlama yaptılar. Duygusal anlar yaşayan Tülay Erkan bu kutlamanın kendisine sürpriz olduğunu söyledi ve “Altmış yıldır eğitime hizmet etmeye devam ediyorum. Eğitim benim hayatımın ayrılmaz bir parçası. Çocuklarımızın eğitim hayatlarında bir nebze de olsa yanlarında olabiliyorsak ne mutlu bana” dedi.

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