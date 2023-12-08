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Yeditepe’de ücretsiz 20’inci yıl konseri 

Kanun sanatçısı Sadık Kavas’ın 2003 yılında kurduğu Aşiyan Mûsıkî Derneği, 20. yılını 75'inci konseriyle kutluyor.

Yeditepe’de ücretsiz 20’inci yıl konseri 

10 Aralık Pazar günü, saat 17.30 da Yeditepe Üniversitesi – İnan Kıraç Kongre Salonu’nda gerçekleşecek konserde Münip Utandı, Adnan Mungan, Güzin Değişmez, Elif Güreşçi, Aylin Şengün Yaşçı, Eda Karaytuğ, Şükrü Türkmen, Çiğdem Kırömeroğlu Yarkın, Nazire Savram ve Merve Utandı Kalkan olmak üzere birbirinden değerli 10 sanatçı da sahne alacak. Konser tamamen ücretsiz olup tüm müzikseverlere açık olacak. 

Yeditepe’de ücretsiz 20’inci yıl konseri 

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