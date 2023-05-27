Yazmayı taktı, bis üstüne bis yaptı

Zaman zaman yağan yağmura rağmen saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya başlayan yaklaşık 15 bin genç, başarılı sanatçının sahneye çıkması ile birlikte coşkulu çığlıklarıyla Ersay Üner'i şaşkına çevirdi.

Konserinin ilk bölümünde seslendirdiği şarkılarla binlerce genci adeta mest eden Üner, ikinci bölüme geçmeden Başkan Eyüp Eroğlu'nu sahneye davet ederek selfie ile anı ölümsüzleştirdi.

Başkan Eroğlu tarafından tüm Tokatlılar adına kendisine hediye edilen el yazması fuları gece boyu boynundan çıkarmayan Ersay Üner, coşkulu kalabalığın hiç bir isteğini geri çevirmeyerek şarkılarına bis üzerine bis yaptı.

Bir buçuk saat sürmesi planlanan konserini peşpeşe yaptığı bislerle iki saatlik bir müzikal şölene çeviren başarılı sanatçı, konserin ardından tokat kebabının da tadına baktı.

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