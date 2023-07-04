Yazın vitamin kaynağı incirli lezzetler Temmuz’da Kahve Dünyası’nda

Kahve Dünyası’nın ayın dondurması konseptinde her aya özel sunduğu dondurmalarına bir yenisi daha eklendi. Temmuz ayında ayın dondurması olarak ilk kez misafirlerine sunacağı incirli lezzetler Şeker İlavesiz İncirli Dondurma ve Şeker İlavesiz İncirli Milkshake yazın favori lezzetleri olmaya aday.

Yaz aylarının gözde meyvelerinden incirin faydaları saymakla bitmiyor. Lifli yapısıyla sindirime yardımcı, vitamin ve mineral açısından zengin, doğal şeker oranı yüksek olduğu için birçok sağlıklı tarife lezzet veren incir, Kahve Dünyası dondurma çeşitlerinin arasında ayın dondurması olarak yerini alıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte taze meyve kullanımlarının ön plana çıktığı içecek menüsünün yanı sıra dondurmada da yenilikçi tatlar sunan Kahve Dünyası, Şeker İlavesiz İncirli Dondurma ve bu dondurma ile hazırlanan Şeker İlavesiz İncirli Milkshake’i temmuz ayı boyunca ayın ürünleri olarak mağazalarında misafirlerine sunuyor.

Şeker İlavesiz İncirli Dondurma, tam yağlı Jersey inek sütü, dondurmaya özel bir kıvam veren süt kreması, kurutulmuş sarı lop Aydın inciri ve ceviz ile hazırlanıyor. Rafine şeker içermeyen özelliği ile dikkat çeken İncirli Dondurma, Kahve Dünyası’nın diğer dondurma çeşitlerinde olduğu gibi hiçbir yapay katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermiyor. İsteyenler Şeker İlavesiz İncirli Dondurma’yı paketli ve kiloluk ambalajlarda da satın alarak, evlerinde dondurma keyfini sürdürebiliyor. Şeker İlavesiz İncirli Milkshake ise yazın soğuk, ferah ve şeker oranı düşük içecek tercih edenlerin beklentilerine tam karşılık veriyor.

Kahve Dünyası'nın ayın dondurması konseptine özel olarak Temmuz ayı boyunca misafirleriyle ilk kez buluşturacağı Şeker İlavesiz İncirli Dondurma ve Şeker İlavesiz İncirli Milkshake tüm Kahve Dünyası mağazalarında ve anlaşmalı paket servis noktalarında sunuluyor.

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