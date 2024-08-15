  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yazın rotasını yeniden oluşturdu

Hakan Altun “Rota Yeniden Oluşturuldu” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 16 Ağustos’ta tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında.

Yazın rotasını yeniden oluşturdu

Yönünü kaybedenler, yeni yollara girmek isteyenler, harekete geçmek için bir ışık bekleyenler… Yaz geldi, Hakan Altun yeni yolların rotasını yepyeni single çalışmasıyla ilan etti. 

Yazın rotasını yeniden oluşturdu

Kıpır kıpır altyapısı, harekete geçmek için bekleyenlere “Hadi!” diyen sözleri ile “Rota Yeniden Oluşturuldu” tam bir yaz şarkısı… Birbirinden hit eserleriyle aşıkların hüznüne, mutluluğuna, isyanına eşlik eden başarılı sanatçı bu kez eğlendirmeye geliyor.

Hakan Altun diskografisinin en çok dinlenen şarkılarından olmaya aday “Rota Yeniden Oluşturuldu”nun sözleri Hakan Altun’un kaleminden döküldü. Coşkulu yapısı ile herkesi dansa davet edecek şarkının müziğinde Hakan Altun ile birlikte başarılı prodüktör Aydın Kara imzası var. Yazın yeni hitine ait teklinin aranjesi de yine Aydın Kara’ya ait.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şekerli hazır içecekler bağımlılığa neden oluyor
  Yaşam - Sağlık

Şekerli hazır içecekler bağımlılığa neden oluyor

Hadise ile Okan Buruk'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! İkilinin yakın çevresinden açıklama geldi!
  Magazin

Hadise ile Okan Buruk'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! İkilinin yakın çevresinden açıklama geldi!

Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı
  Magazin

Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı

Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı!
  Gündem

Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı!

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı
  Magazin

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'dan kas şov
  Magazin

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'dan kas şov