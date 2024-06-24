Yazın cildiniz de saçınız da kurumasın!

Yaz aylarında güneş ışığı, deniz, havuz ve sıcağın etkisi ile cildin koruyucu tabakası zarar görebiliyor. Buna bağlı olarak ciltte kuruluk ortaya çıkabiliyor. Sadece cilt bakım rutinine nemlendirme ve güneş koruyucuların eklenmesi yeterli olamayabiliyor. Çünkü yaz aylarında saçınız da kuruyabiliyor. Bu dönemde saç ve cilt sağlığı için bazı önerileri uygulamak önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Asude Kara Polat, yaz döneminde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi verdi.

Her banyo sonrası vücudu nemlendirmek gerekiyor

Cilt bakım rutininin bir parçası olan nemlendirme ve güneşten korunma oldukça önemlidir. Cilt tipine uygun şekilde nemlendiricilerin kullanılması gerekmektedir. Her banyo sonrası tüm vücut krem, losyonlar ile nemlendirilmelidir. Cilt bakımı için yaz mevsiminde gözenekleri tıkayacak yağ bazlı ürünler tercih edilmemelidir. Su bazlı nemlendiriciler kullanılmalıdır. İçeriğinde ise hyaluronik asit, seramid, pathenol gibi içerikler tercih edilebilir. Özellikle yaz mevsiminde güneş ışınlarının daha dik gelmesi ile UV etkisi daha belirgin olarak etkisini göstermektedir. Cilt sağlığını korumak için güneş koruyucular kremlerin, losyonların veya sticklerin kullanılması gerekmektedir.

Mavi ışık koruyucu filtreli güneş koruyucular öneriliyor

Telefon, tablet, bilgisayar, LEED ışığı gibi günlük hayatta sık kullandığımız eşyalar da mavi ışık saçar ve ciltte lekelenme, ince kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerinin oluşumuna zemin hazırlar. Son yıllarda güneş koruyucu kremlerin içeriğine mavi ışık koruyucu filtreler eklenmektedir. Dolayısı ile dışarı çıkacak olmasanız bile güneş koruyucu kullanımı önemlidir. Sabah cilt bakım rutinimize mevsim fark etmeksizin temizleme sonrası nemlendiriciler ve güneş koruyucular eklenmelidir. Güneşten koruma faktörü yani SPF (sun protection factor) en az 30 olacak şekilde geniş spektrumlu güneş koruyucu kremlerin uygulanması gerekmektedir. Gün içinde bu kremlerin 2 veya 3 saatte bir yenilenmesi önemlidir. Yine açık renk kıyafetler, geniş kenarlıklı şapkalar, UV koruyucu fitre içeren kıyafetler, bol pamuklu kıyafetler tercih edilebilir. Zararlı UV ışınlarına karşı güneş gözlüğü tercih ederken mutlaka UV400 ifadesi bulunmasına dikkat edilmelidir.

Deniz, güneş ve havuz saç sağlığını da olumsuz etkiliyor

Yine yazın güneşin, denizin, havuzun etkisi ile cilt sağlığı kadar saç sağlığı da olumsuz etkilenmektedir. Saçlar kurur, matlaşır, kolay kırılmalar meydana gelebilmektedir. Şampuan tercihinde nem veren seramid içeren ürünler tercih edilmelidir. Boyalı saçlarda, kurumaya daha eğilimli olan saçlarda haftada 1 veya 2 kez saç bakım maskeleri kullanılabilir. Yine tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı ile saç diplerine masaj yapılabilir. Saçı fön makinesi veya diğer ısı kaynakları ile kurutmak daha çok kuruluğa yol açacağı için saçın kendi halinde kuruması daha uygun olacaktır.

Havuza veya denize girerken bone tercih edilebilir. Bone takma ve çıkarma esnasında saçta kırılmaya yol açmayacak boneler tercih edilmelidir. Şapka ve eşarp da güneşin zararlı etkisini azaltmak için kullanılabilir. Saç sağlığını desteklemek için vitamin destekleri önemlidir. Yine yaz aylarında saçları canlı, parlak, yumuşak hale getirmek için kişiye göre planlaması yapılan vitamin, mineral, peptid içeren flakonların kullanıldığı mezoterapi uygulaması ve kişinin kendi kanı alınarak büyüme faktörlerinin açığa çıkmasıyla oluşturulan plateletten zengin plazma uygulaması veya mezenkimal kök hücre içeren eksozom uygulanabilir.

Yaz aylarında da bazı kozmetik işlemler uygulanabiliyor

Pek çok kozmetik işlem özellikle kış döneminde yapılmaktadır. Fakat yaz aylarında da cilt bakımı için yapılacak dermokozmetik işlemler bulunmaktadır. Yaz döneminde karbon peeling, mezoterapi, trombositten zengin plazma (plateletten zengin plazma/PRP), eksozom, botulinum toksin, dolgu uygulamaları, bazı lazer tedavileri gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

Cilt sağlığımız için bol su tüketmek, yeterli sebze, meyve ve baklagil tüketimi ile sağlıklı beslenmek ve sigara kullanmamak önemlidir. Sigara cilt yaşlanmasını tetikleyen faktörlerden biridir. Ciltte sentezlenen D vitamini yeterli olamadığında D vitamini takviyesi doktor tavsiyesi ile kullanılabilir. Yine yeterli balık tüketmeyen kişiler için omega 3 takviyeleri kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.

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