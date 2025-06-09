 Yazar Sevgi Keleş'ten mutlu evliliğin sırları

Mutlu ve rüya gibi bir evlilik şans değildir. Mutlu bir evliliğin başında çaba, emek, sabır, özveri, uzlaşma, anlaşma ve önemsemenin, sevgi, saygı ve güvenin bir ürünüdür.

Uluslararası yazar ve Global Glow eğitmeni Sevgi Keleş, ise mutlu bir evliliğe giden yolu şöyle açıkladı. Keleş, "Bir evlilik, sadece birlikte yaşamak değil birlikte bir hayatı kucaklamak değil çiftlerin birlikte evrilmesidir. Karşılıklı saygı, sadakat ve sorumluluk temelleri üzerine kurulan bu birlik; birlikte yaşamanın ötesinde birlikte dönüşebilmeyi gerektirir. Duygusal uyum kadar birlikte yaşama iradesi de evliliğin taşıyıcı kolonudur. Evlilikte ‘bir olmak’, aynı düşünmek değil; aynı yöne bakabilmektir. Ayrıca küçük süprizlerde evliliği ayakta tutar" açıklamasını yaptı.



İKİNCİ KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde, Sevgi Keleş eşine sürpriz yapayım derken, kendisi unutulmaz bir bağlılık teklifiyle karşılaştı. Eşi Tulgay Keleş'in doğum günü için kutlama organize eden yazar Sevgi Keleş, gecenin sonunda sürprizi yapan taraf kendisi değil, bizzat eşiydi. Kutlamanın ilerleyen saatlerinde Tulgay Keleş, eşine yeniden evlenme teklif ederek yüzük takdim etti. Bu anlamlı jest karşısında şaşkınlığını ve sevincini dile getiren Sevgi Keleş şöyle dedi: “Bu gece onun doğum günüydü ama kendini en özel hisseden bendim.Çünkü sadece bir hediye değil, yeniden bağlılık sunuldu bana." derken eşi Tulgay Keleş ise, "Benim doğum günümde ona yüzük takmamın sebebi basit: Hayatımdaki en büyük hediye zaten oydu." dedi.

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