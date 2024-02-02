Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Alev Alatlı, yaşamını yitirdi.

Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alev Hanımı kaybettik." dedi.

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