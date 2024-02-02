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Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Alev Alatlı, yaşamını yitirdi.

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Alev Alatlı, yaşamını yitirdi.

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alev Hanımı kaybettik." dedi.

 

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