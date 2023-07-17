Yaza damgasını vuracak Barbie filminin galası için ünlü markalar bir araya geldi

Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alan Barbie, 21 Temmuz’da vizyona giriyor.

Vizyon öncesi görkemli bir gala hazırlığı yapan filmin dağıtımcı firması TME Films, bu özel gece için Mattel, NYX ve Superga gibi ünlü markalarla iş birliği yaptı. Barbie için bir araya gelen markalar, Barbie Diyarı’nı anımsatan bir şekilde pembe konseptle tasarlanan sinemada davetlilerle buluşacak.

Tüm dünyada Barbie hayranlarının heyecanla beklediği film, 21 Temmuz’da vizyonda olacak.

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