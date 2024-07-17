Yaz sıcakları beyin kanamasını tetikleyebiliyor

Beyni besleyen damarların yırtılarak kanın dışarı sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesi ‘’beyin kanaması’’ olarak adlandırılıyor. Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle artış gösteren beyin kanamasına özellikle orta yaş üzeri kalp ve tansiyon hastalarıyla, altta yatan sistemik hastalığı olan kanamaya yatkın kişilerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ve halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizması ya da damar yumağı olarak bilinen AVM-KVM’si olan hastalarda rastlanabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Erkin Sönmez, yaz sıcaklarının beyin kanamalarını tetikleyebileceğini belirterek, alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Sıcaklık 32 dereceyi geçtiğinde tehlike çanları çalıyor

Sıcaklığın 32 santigrat dereceyi aştığı dönemlerde doğrudan güneşe maruz kalmak ya da yüksek nemli ortamlarda bulunmak beyin kanaması riskini önemli oranda artırmaktadır. Vücut sıcaklığının artmasıyla yaşanan terlemeyle birlikte ise kişi sıvı-tuz kaybı yaşar, kan basıncında hızlı değişiklikler meydana gelir ve bu da kan pıhtılaşmasında bozulmalara neden olur. Bu tür bir tabloda kişi inme (felç) ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına maruz kalabilmektedir.

Bu belirtiler varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun

Ani bilinç kaybı, bulantı, kusma ve baygınlık beyin kanamasının en bilinen belirtileri arasındadır. Hastanın zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması tedavi şansını yükseltir çünkü kanama küçük ve sınırlı bir alanda ise hızlı müdahale ve tıbbi takip ile kontrol altına alınabilmektedir. Sağlık kuruluşuna ulaştırılan hastaya bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleriyle tanı konulup, tedavi planı hazırlanır. Hipertansiyonu bağlı şiddetli olmayan kanamalarda ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Ancak beyin kanaması anevrizma ve damar bozukluğundan kaynaklanıyor ise ameliyat kararı alınabilir ya da hasta girişimsel radyolojik yöntemlerle tedavi edilebilir.

Uzmanından hayat kurtaran tavsiyeler

Kalp- damar ve şeker hastaları ile yaşlılar sıcaktan daha fazla etkilenmektedir. Beyin kanamasına karşı alınabilecek diğer önlemler şöyle sıralanmaktadır:

Güneş ışınlarının çok dik geldiği 11.00 – 15.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalıdır.

Düzenli sıvı alımına dikkat edilmeli, su vücutta tutulacak şekilde yudum yudum içilmelidir.

Aşırı sıcaklarda çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı ya da tamamen bırakılmalıdır.

Yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır

Açık renk kıyafetler tercih edilmeli ve mutlaka şapka takılmalıdır.

Gün içerisinde ılık duş alınarak, vücut sıcaklığının artması engellenmelidir.

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