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Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Tarihi Yarımada’nın simge oteli Four Seasons Hotel Sultanahmet, yaz mevsimini restoranlarında sunduğu yaratıcı lezzetleri ile karşılıyor. Otel sevilen klasiklere ek olarak SÜREYYA Teras Lounge’de sunduğu yeni konsept menüleri ile misafirlerine farklı deneyimler yaşatıyor.

Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Tarihi yarımadada misafirlerin buluşma noktası olan Four Seasons Hotel Sultanahmet, yaz aylarının dinamizmini ve enerjisini, hazırladığı eğlenceli ve lezzet dolu programlarla yansıtıyor. Otel, Executive Chef’i Özgür Üstün ve ekibinin yaza özel hazırladığı “Summer Pop-Up” lezzetlerini, Süreyya Teras Lounge’nin keyifli atmosferinde, DJ performansları eşliğinde yaşamaya davet ediyor. 

Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Benzersiz manzarasıyla SÜREYYA Teras Lounge, imza kokteylleri ve lezzetli atıştırmalıkları ile dostlarla en özel buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Mekân yaz boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günleri sunacağı Summer Pop-Up lezzetleri ile saat 17:30-20:00 arasında konuklarını ağırlıyor. 

Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Her perşembe günü ’DELICATESSEN’’ konsepti ile ızgara steak sandwich, yerel ve ithal peynir çeşitleri, şarküteri ürünleri, steak tartar istasyonu, Macar mutfağından ‘’Langos’, bruschetta, tostadas gibi lezzetler misafirlerle buluşuyor. SÜREYYA Teras Lounge, cuma günleri sushi, sashimi, nigiri gibi ürünlerin yanı sıra sebze ve deniz mahsullü tempura çeşitlerinin yer aldığı çok özel bir ‘’SUNSET SUSHI’’ menüsü ile misafirlerini gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor. 

Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Cumartesi günleri ise SÜREYYA’da sunulan ‘’ROOF TOP BBQ’’ konsepti ile en leziz et, balık tavuk ızgara çeşitleri ile dürüm ve ekmek arası sıcak sandviç seçenekleri misafirlerin keyifli sohbetlerine eşlik ediyor. 

Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Yaz aylarında konuklarını eşsiz gün batımlarında ağırlayan bu özel mekân, miksolojistleri tarafından hazırlanan özel içecekleri eşliğinde DJ house müzikleri ile de etkileyici bir ortam vadediyor.  

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: +90 (0552) 402 31 00

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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