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Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor. İşte detaylar...

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor

Palladium Alışveriş Merkezi, yazın enerjisini hissetmek ve coşkuyla karşılamak için 25-26 Mayıs tarihlerinde muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

  Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor

Palladium AVM’nin gelenekselleşen festivali kapsamında baş rolünde Uğur Aslan’ın oynadığı AFARA - Bir Arabesk Müzikali ve Nihat Sırdar'ın 90'lar DJ performansı, festivale nostaljik bir dokunuş katacak. Yaz mevsiminin atmosferini yaşayacak olan ziyaretçilerin ücretsiz olarak katılabileceği tüm etkinlikler, Palladium AVM’nin sembolü haline gelen Küre Alanı'nın dışında gerçekleşecek.

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