Yaz gribinden korunmak için klima kullanmanın 7 altın kuralı

Yaz aylarının gelmesiyle kişilerde ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi grip belirtileri görülebiliyor. Yaz gribi olarak adlandırılan ve grip ile benzer belirtiler gösteren “Lejyoner Hastalığı”, kış mevsiminde yakalanılan gripten çok daha farklı bir hastalık olarak görülüyor.

Klima hastalığı olarak da adlandırılan lejyoner hastalığı; ateş, halsizlik, kas ağrıları, daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma, derin nefes alma isteği gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve kış gribinden farklı bir tedavi gerektiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, yanlış klima kullanımı nedeniyle ortaya çıkan “Klima hastalığı” olarak da bilinen “Lejyoner hastalığı” ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Yavaş yavaş hasta ediyor

Havaların yüksek sıcaklıklara ulaştığı yaz aylarında soğuk algınlığı ortaya çıkabilir ve kendini grip, nezle, üşütme gibi belirtiler ile gösterebilir. Ancak halk arasında bilinen adı ile “yaz gribi” ifadesi kışın yakalanan gripten çok farklı bir anlam içerir. Yaz gribinin gerçek adı ‘Lejyoner hastalığı’ veya ‘Klima Hastalığı’dır. Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur.

Lejyoner hastalığının belirtileri şöyle sıralanabilir;

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Titreme

40 °C veya daha yüksek ateş

İkinci veya üçüncü günde aşağıdakileri içerebilecek başka belirtiler de görülebilir;

Mukus ve bazen kan getirebilen öksürük

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar

Zihinsel bulanıklık

Kış gribinde kullanılan ilaçlar etkili olmuyor!

Lejyoner Hastalığı tedavisinde kesinlikle daha önce kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar dikkate alınmamalıdır. Mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanına muayene olunarak, doktorun tavsiye ettiği ilaçlar kullanılmalıdır. Bu hastalığa en başından yakalanmamak için de çeşitli önlemler alınabilir. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin genel bakım ve temizlikleri ile periyodik filtre değişikliklerinin zamanında yapılması; havuzların bakım, ilaçlama, havalandırma işlemlerinin; su değişimi, zemin temizliği ve havuz suyu boşaltılarak yapılan detaylı zemin temizliğinin zamanında ve özenle yapılması bu önlemler arasında sıralanabilir.

Doğru klima kullanımı

Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır.

Yaz gribinden korunmak için klima kullanırken bunlara dikkat edin;

Gün boyu yaklaşık her saat başı bir bardak su içilmelidir. Klima yaklaşık 22 - 23 derece civarında bir sıcaklıkta tutulmalıdır. Soğuk hava çıkış hızı (üfleme) en düşük şiddette olmalıdır. Soğuk hava çıkış yönü odanın tavanına dönük olmalı, sabit kalmalıdır. Klima uyuyan kişilerin üzerine direkt yönlenmemelidir. Hem pencere hem klimanın açık olduğu bir odada uyumak doğru değildir. Üşüme hissiyle uyanıldığında klimayı kapatılmamalı, sıcaklık ayarı 3 - 4 derece artırılmalıdır.

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