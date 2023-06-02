Yaz gelirken acil kilo verme yöntemlerini BiBilen Zehra Bora açıkladı

Yazın gelmesini bekleyenlerin yüzü artık gülerken tatil planları yapanları hafif bir telaş kapladı. Sağlıklı yaşamın gerekliliği beslenme ve sporu hayatımıza sokmak için en güzel zamanlardayız. Bununla birlikte uzmanların da destek ve yardımlarına her an ihtiyaç duyuyoruz.

‘Acil kilo vermeliyim fazla kilolarım var önerileriniz neler?’ diye soran kullanıcı, sorusunu; ‘Çok yemiyorum ama kilo veremiyorum çok şişmanım, üzülüyorum. Aynaya bakamıyorum, dev gibi göbeğim, bacaklarım var :( Her gün 2 saat yürüyorum. Yardım edin kilo vermeliyim. ‘ diye detaylandıran kullanıcı nezdinde yazın kilo vermek isteyen herkes için önemli tüyolar verdi.

Hızlı kilo nasıl verilir?

Diyeti bir yaşam biçimi haline getirerek danışanlarını hayatları boyunca sağlıklı yaşama adapte etmek en büyük hedefleri arasında olan Sağlıklı Beslenme Danışmanı, televizyon programlarının aranan yorumcusu, ünlü Uzman Diyetisyen Zehra Bora ‘nasıl hızlı ve sağlıklı kilo verilebileceğine dair açıklamada bulundu.

Öncelikle diyet listeleri oluştururken biz beslenme uzmanları sizlerin yaş, kilo, boy, cinsiyet ve besinlerle olan ilişkinize uygun bir liste planlıyoruz.

Hızlı kilo vermeniz için size birkaç tüyoda bulunacağım;

Diyet sürecinde istikrarlı ve kararlı bir şekilde diyet listelerinize uymanızda fayda olacaktır. Diyet yaparken ilk olarak kaçamak yapmamaya özen göstermelisiniz.

Günde 3 öğün düzenli yemek yemelisiniz!

Hızlı kilo vermek istiyorsanız yapmanız gereken yeterli ve düzenli bir şekilde beslenmektir. Günlük yeme düzeninizi 3 öğün olarak düzenlemenizde fayda olacaktır. 3 ana öğünle beraber aynı zaman da ara öğün de yapmalısınız. Ara öğün tüketimi hem sizin kan şekerinizi dengeleyecek hem de daha tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

Ödem atmak için en az 3 litre su için

Bununla beraber günlük su tüketimi çok önemli. Gün de en az 3L kadar su tüketmelisiniz, böylece hem metabolizma hızınız artacak hem de vücuttan ödemin atımı sağlanmış olacaktır.

Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin

Yediğiniz besinlerin pişirme şekli de diyet sürecinde oldukça etkili. Hayatınızdan kızartma gibi pişirme yöntemlerini çıkarıp onun yerine haşlanmış, ızgara ve fırında pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Aynı zamanda fast food tüketimden uzak durmalısınız.

Akşam yemeğinden sonra yemeyin

Yeme saatlerinde ise sabah kahvaltınızı yaptıktan sonra en az 3-4 saat sonra öğle yemeği daha sonra ara öğün ve tekrar 2-3 saat sonra akşam yemeği yedikten sonra günlük yeme düzeninizi bitirmelisiniz.

Ne yediğinize ve ne ile yediğinize dikkat edin

Yediğiniz besinlerin içeriği de oldukça önemli. Karbonhidrat tüketeceğiniz zaman basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratları tercih etmelisiniz. Proteinlerin tüketiminde ise kaliteli protein tercih edilmelidir. Özellikle ana ve ara öğünlerde süt, yoğurt, kefir gibi besinler tercih edilmelidir.

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