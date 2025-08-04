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Yaz coşkusu ikiye katlanacak

Yaz coşkusu ikiye katlanacak

Yaz coşkusu ikiye katlanacak

Yaz coşkusu liglerin başlamasıyla ikiye katlanıyor. Dünyanın her yerinde futbolseverlerin heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig, Premier Lig ve Ligue 1'in yanı sıra, 'Var Bunlar'ın yeni sezonu, aksiyon-macera dolu filmler ve diziler ay boyunca TOD ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

 

'Şeytan Tohumları', 'Bir Skandalın Peşinde', 'Sevgili Noel Baba' ve 'Daire 7A' gibi filmler de ekranda olacak.

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