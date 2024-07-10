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Yaz coşkusu 50 Fifty’de

Dream Türk’te yayınlanan  ve sunuculuğunu Zeynep Bozkaya’nın, yapımcılığını Suat Yanç’ın, üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel konularıyla müzik ve magazin dünyasını evlerinize getiriyor.

Yaz coşkusu 50 Fifty’de

Dreye devam ediyor. Mustafa Sandal, Çeşme’de verdiği konserde yeni bombaları açıkladı. Ebru Yaşar’dan önemli itiraf! Ünlü şarkıcı hangi çok sevilen şarkıyı elinden kaçırdı? Tuğba Özerk, Kıbrıs'ta hem mayolu pozlarıyla nefes kesti ,hem de önemli açıklamalar yaptı.

Yaz coşkusu 50 Fifty’de

Edis ile düet yapan ve Zeynep Bastık’la dansları olay olan Baran  Mengüç’ten açıklamalar. Tuğba Özay’ın , Tekirdağ’daki sahnesinde neler yaşadı?
50 Fifty stüdyo konukları son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Alya Balyemez’den şarkılar.

Yaz coşkusu 50 Fifty’de

Ve genç şarkıcılar Batu Atalay ve Burak Kırmızıtuna’dan  çarpıcı açıklamalar..
Konserler… Yeni klipler… Müzik ve magazin dünyasından haberler ve daha fazlası Zeynep Bozkaya’nın sunumuyla 11 Haziran Perşembe 20.00'de tekrarları ise Cumartesi 16.00 ve Pazar 13.00’te Dream Türk Tv ekranında…

 

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