Yaz aylarında beslenmenize dikkat

Terleme durumunun arttığı yaz aylarında özellikle soğuk alternatiflerin daha çok ilgi çektiğini belirten DoktorTakvimi uzmanlarından Diyetisyen Fatih Bıçaklar, “Pek çoğumuzun ‘hazır yaz geldi canım çok dondurma istiyor' veya ‘şöyle soğuk bir şey olsa da içsek, karpuz yesek de hararetimizi alsa' dediği durumlar elbet oluyordur. Soğuk alternatiflerden karpuz, kavun, dondurma, asitli soğuk içecekler başköşede oluyor. Tabii ki içimizi soğutacak besinleri tüketmek hakkımız ancak her zaman önce sağlık dememiz gerekiyor” diyor.



“Sağlıktan bahsediyorsak, sağlıklı olmak istiyorsak ve sadece bir hayatımız varsa düşünmeden yiyerek değil, farkındalıkla ve bilerek yemek önemli” diye devam eden Diyetisyen Fatih Bıçaklar, “Yemek için yaşamaktansa yaşamak için yemek önemli. Tükettiklerimize genel anlamda bakarsak çokça su almış olabiliyoruz fakat bu besin tarzlarının fazla tüketimiyle fazlaca şeker de almış oluyoruz. Şekerin fazlası vücutta yağa dönüşecektir. Fazla yağlanmanın sebep olduğu hastalıklardan sadece birkaçı; kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri, yüksek tansiyon, diyabet” ifadelerini kullanıyor.

Meyve şekeri olan früktozun fazlası karaciğerde yağa dönüştürülüyor

Yaz aylarında beslenmemizde bulunan karpuz, dondurma gibi alternatiflerin masum sanıldığını söyleyen Fatih Bıçaklar, “Peki bunlar ne kadar masum? Örneğin her meyve bir şeker kaynağıdır. Evet vitamin, mineral, lif açısından zengindir ve mutlaka tüketilmesi gerekmektedir ama tadı bize hafif gelen besinler her zaman masum değildir. Çünkü meyve şekeri dediğimiz früktozun fazlası karaciğerde yağa dönüştürülür. Karaciğer yağlanmasını artırabilir. İnsülin direnci ve şeker hastalığı mevcutsa dengesizlik oluşturabilir. Hatta fazla früktoz tüketimi gerektiği kadar insülin salgılamadığı için doygunluk hissi vermez, tersine bizi acıktırabilir ve daha fazla yememize sebep olabilir” diyor.



Günlük en fazla üç porsiyon meyve tüketilmeli

Masum olarak gördüğümüz ve içimizi ferahlatmak için tükettiğimiz meyvelerin kilomuza etkisinin fazla olabileceğinin altını çizen Bıçaklar, “Günlük olarak tüketmemiz gereken meyve miktarı iki veya üç porsiyon olmalıdır. Fazlasına gerek yoktur. Porsiyon ölçüleri olarak birkaçından örnek verecek olursak; bir porsiyon karpuzun üç ince üçgen dilim, bir porsiyon kirazın 12-15 adet, bir porsiyon çileğin 10 adet orta boy şeklinde olması gerekir. Bir oturuşta bir kilo çilek veya kiraz yemenize gerek yok. Aksi halde yukarıda da söylemiş olduğum gibi kilonuz artabilir. Bunun yanında dondurmanın bir topu yaklaşık 130 kaloridir. Yani iki porsiyon meyvenin kalorisinden dahi fazladır. Bir top dondurmayı bir porsiyon meyve artı bir porsiyon süt grubu yerine saymalıyız. Fazlası kolayca kilo artışı sağlayabilir” şeklinde konuşuyor.



Yaz aylarında fazla çay kahve içilmemesi gerekiyor

Tüm bunların yanında yaz aylarında fazlaca çay kahve içilmemesi gerektiğini söyleyen Fatih Bıçaklar, şunları söylüyor: “Vücutta ödem tutulumu, çarpıntı oluşturması riski vardır. Herhangi bir rahatsızlık yoksa günlük iki üç fincan açık çay ve bir fincan sade kahve tüketilebilir. Kahve soğuk tercih edilebilir fakat gerçek kahve olmalı. Günlük olarak bir iki şişe maden suyu tüketilmeli. Bu, terle atılan sıvı ve elektrolitleri yerine koymak için önemlidir. Tansiyon ve böbrek hastaları dikkat etmelidir.”



Uygun miktarda yemek önemli

Peki fazlası zararlı olduğu için soğuk alternatiflerden vazgeçmeli miyiz? Bu soruya Bıçaklar, “hayır” diyor: “Her dönemin, kültürün, mekânın farklı lezzetleri olabilir. Dönemine, kültürüne özgü lezzetlerin yasaklanmasının gereği yoktur. Miktarınca uygun şekilde yediğimizde yasak diye bir durumun olmadığını kolayca anlayabiliriz. Örneğin haftada iki üç kez bir ara öğününüz yerine yukarıda söylemiş olduğum meyve ve süt grubu yerine bir iki top dondurma tüketebilirsiniz. Hayatınıza bu şekilde bir alışkanlık kattığınızda diyetin veya sağlıklı beslenmenin bir ödül-ceza oyunu olmadığını, aslında sağlığın çok büyük bir kısmı olduğunu anlayabiliriz” diyor.



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