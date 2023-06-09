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Yavuz Ketenci dönüm noktasını açıkladı  

Oyuncu Yavuz Ketenci, en büyük hayalinin kendi projelerinin yapımcılığını üstlenmek olduğunu söyledi. Ketenci, hayatındaki dönüm noktasının ise usta sinemacı Eşref Kolçak’ın “Evlat azmini ve başarını takdir ediyorum. Bir gün çok iyi yerlerde olacaksın” sözleri olduğunu açıkladı.

Yavuz Ketenci dönüm noktasını açıkladı  

 

Oyuncu ve tiyatrocu Yavuz Ketenci, kariyer ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu.

Yavuz Ketenci dönüm noktasını açıkladı  

Şimdiye kadar Nefrin, Hemen Döneriz, Pigment gibi birçok projede yer alan Yavuz Ketenci, en büyük hayalinin yapımcılık yapmak olduğunu söyledi: “Kendi projelerimin yapımcısı olmak en büyük hayalim. Tabii bunu şahsi olarak değil tamamen şirket adına yapacağım. Şirketim yapımcılık yönünde, ben de oyunculuk yönünde ilerleyeceğim”

Yavuz Ketenci dönüm noktasını açıkladı  

“EĞLENCELİ BİR İNSANIM”

Mesleki gelişimi için şan, enstrüman, yakın dövüş ve at biniciliği gibi alanlarda eğitimler aldığını ifade eden Yavuz Ketenci, bu alanların oyunculuğunun gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi. Ketenci, şimdiye kadar canlandırdığı “Kötü” adam karakterlerinin dışında “Eğlenceli bir insanım” dedi.

Yavuz Ketenci dönüm noktasını açıkladı  

“O ANI UNUTAMADIM”

Yavuz Ketenci, kariyerindeki dönüm noktasının 2019 yılında hayatını kaybeden Eşref Kolçak ile kuliste bir araya gelmesi olduğunu belirtti.

Yavuz Ketenci dönüm noktasını açıkladı  

Eşref Kolçak’tan “Ustam” diye bahseden Ketenci, merhum sanatçının “Evlat azmini ve başarını takdir ediyorum. Büyüdükçe küçül ki insanlar başarını ayakta alkışlasın. Bir gün iyi yerlere geleceksin” sözlerini unutamadığını ifade etti.

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