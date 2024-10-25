  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi. İşte detaylar...

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Yavuz Bingöl ile peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta evlendi.

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
Beşinci kez evlenen Bingöl, "Son kez evet" dedi.

 Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Çiftin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı.

 Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

60 yaşındaki Bingöl, kendisinden 21 yaş küçük olan Nilşah Ağaoğlu ile geçmişte bir ayrılık yaşamış, ardından da geçen yıllarda tekrar sevgili olmuştu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi
  Magazin

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

Küçük ressam Asil sergi gezdi
  Magazin

Küçük ressam Asil sergi gezdi

Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!
  Magazin

Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret
  Magazin

Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret

Sarayda ödüller sahiplerini buldu
  Magazin

Sarayda ödüller sahiplerini buldu

Zerrin Özer üzücü haberi sahnede verdi
  Magazin

Zerrin Özer üzücü haberi sahnede verdi