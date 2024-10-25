 Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Yavuz Bingöl ile peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta evlendi.



Beşinci kez evlenen Bingöl, "Son kez evet" dedi.

Çiftin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı.

60 yaşındaki Bingöl, kendisinden 21 yaş küçük olan Nilşah Ağaoğlu ile geçmişte bir ayrılık yaşamış, ardından da geçen yıllarda tekrar sevgili olmuştu.

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