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Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet oldu

Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet oldu

Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet oldu

Kadınların kabusu yaşlanmayı geciktiren tablet yerli teknoloji ile üretildi. Bitkisel içeriklerle desteklenen Multivitamin Multimineral Women’s içeriğinde kolajen deposu ve güçlü antioksidanlar ile yaşlılığı geciktirirken kadınların günlük vitamin ihtiyacını da karşılıyor.

Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet oldu
Kadınlarda yaşlanmaya karşı önemli multimineral ve multivitamin takviyesi sunan zengin içeriğin günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yönelik son derece faydalı olduğunu söyleyen Aksuvital uzmanlarından Dyt.Nur Kişioğlu şu bilgileri verdi; "Sadece kadınlar için geliştirilen Multivitamin & Multimineral Women’s günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, ihtiyacımız olan kolajen desteğini de sağlıyor. Resvertrol ve inositol gibi yaşlanma karşıtı içerikler de kadınlar için oldukça önemlidir. Q10, Lutein, resveratrol ve inositol gibi antioksidan değeri oldukça yüksek bileşenlerdir.

Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet oldu
Resveratrol, bir antioksidan gibi davranan bir bitki bileşenidir. En iyi besin kaynakları arasında üzüm, çilek ve yer fıstığı bulunur. Üzüm, bu bileşiği kendilerini ultraviyole radyasyon, stres, mantar enfeksiyonları ve yaralanmalara karşı korumak için üretir. İnositol, vücudumuzda pek çok fonksiyonda görev alan 6 karbonlu bir şekerdir. En çok fındık, fasulye, kavun, narenciye ve kepekli tahıllarda bulunur" dedi.

 

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