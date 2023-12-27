Yaşlanmayan cildin sırrı: Çuha çiçeği ve Hodan yağı

Otuzlu yaşlar cilt için çok önemli bir dönemdir. Bu, cildinizin epidermis tabakasında hyaluronik asit kaybının farkedildiği zamandır. Epidermis vücudunuzun en dış katmanıdır ve bu katman oksidatif stres, UV ışınları, kirlilik ve diğer saldırganlar tarafından doğrudan bombardımana uğrar. Hyaluronik asit seviyeleri azaldığında cilt doğal nem seviyesini koruma yeteneğini kaybeder ve yorgunluk belirtileri normalden daha görünür hale gelir.

Günlük Forderm by Forcapil Nemlendirici alımı cildin yaşlanma sürecini önemli ölçüde yavaşlatır.

Hodan yağı, hodan tohumlarından elde edilir. Anavatanı Kuzey Afrika olan bu bitki, yıldızlı mavi yapısıyla tanınır. Hodan tohumu cilt için gerçek bir hazinedir çünkü hücre yenilenmesi için gerekli olan bir yağ asidi olan gama-linolenik asit (GLA) içerir. Bitkiler aleminde bu asit çok nadirdir.

Çuha çiçeği ise Çuha çiçeği yağı cildin yaşlanmasını önler ve epidermise esneklik kazandırır. Aynı zamanda yumuşatıcı ve canlandırıcı özelliklere de sahiptir. Çok yüksek oranda yağ asitleri ve E vitamini içerir. Nemlendirici etkisi sayesinde bu yağ, koruyucu lipit filminin yenilenmesine yardımcı olur.

Cilt için E Vitamini neden olmazsa olmaz?

E vitamini güçlü bir antioksidan güce sahiptir ve cilt hücrelerini cildimizin yaşlanmasına neden olan oksidasyondan koruma yeteneğine sahiptir. Düzenli kullanılan E vitamini, daha uzun süre daha sıkı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Özetlemek gerekirse, bunun gerçek bir “gençlik” vitamini olduğunu söyleyebiliriz.

Forderm by Forcapil Nemlendirici’nin dünyanın her yanında en çok satan ürün olmasının nedeni cildin nem tutuşunu gözle görülür şekilde artırmasıdır. İlk sonuçlar 9. Günün sonunda görülmeye başlar. Gerginlik ve kaşıntılar varsa, çevresel etkenler nedeniyle cildiniz nemi tutamıyor ve sarkma eğilimi gösteriyorsa, kuruluk varsa, kırışıklıklar görünür hale geldiyse cilde içeriden bakmanın zamanı da gelmiş demektir.

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