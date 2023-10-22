Yasemin Yürük yaptığı direk dansla ilgili flaş açıklamalarda bulundu!

Hepsi grubunun dağılmasından sonra spor hocalığı ve influencer olarak yaparak yoluna devem eden Yasemin Yürük, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.



Müziğin artık hayatında hobi olarak kaldığını, müzik piyasasının kendilerini küstürdüğünü anlatan şarkıcı “Spor hocalığı daha ön planda hayatımda. Müzik daha geri planda, çok ilgilendiğim bir şey değil. Aslında müziği hobi gibi yapıyorum. Kızlar olmadan bir şey yapmak istemiyorum yapıyorsam da bunu keyfe keder yapmaya tercih ediyorum. Piyasada küstürdü. Şarkıcıların hakkı verilmiyormuş gibi geliyor. Özellikle bizim yaptığımız işi anlayabilen çok az insan var. Şu an Edis, Zeynep gibi genç isimler devam ettiriyor dans ederek şarkı söylemeyi ama bizim artık yapacağımızı sanmıyorum” diye konuştu.

YORUMLAR UMRUMDA DEĞİL

Sosyal medya hesabında yaptığı direk dansı görüntüleri ile dikkat çeken Yasemin Yürük, pole dans’ın Türkiye’de yanlış anlaşılmasına isyan etti.



Kendi arkadaşlarının bile yaptığı dansı anlayamadığını ve dans videolarının altına yapılan olumsuz yorumları umursamadığını sözlerine ekleyen Yürük sözlerine şöyle devam etti: “En yakın arkadaşlarım bile yaptığım şeyi algılayamıyor ama olsun sorun yok. Algı farklı çünkü. Aslına bakarsanız olimpiyat sporu pole dans. Yurtdışında yarışmaları yapılıyor ama Türkiye’de bir türlü kabul ettiremiyoruz federasyona. Deneseniz yapamazsınız çok zor. Biz de zor yapıyoruz inanın gözüktüğü gibi kolay değil. Çok olumsuz yorum yazanlar var. Benim en yakın arkadaşlarım algılayamadıktan sonra laf anlatmanın manası yok. Kim nasıl bakıyorsa öyle anlasın umrumda değil. O kızlar da onu yapıyorken şunu unutmamak gerekiyor; zor bir spor, emek isteyen iş. Göründüğü gibi sadece seksi gözükmek için yapılan bir iş değil. Bu algıyı yıkmak istiyorum”

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