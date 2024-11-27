 Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme

Dağılan Hepsi Grubu'nun üyesi Yasemin Yürük, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Hepsi Grubu'yla ilgili konuşan şarkıcı, "Fazla konuşmak istemiyorum çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor.

Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi. O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun.



Gerçekten yanlış bir şey söylemek istemiyorum tartışma yaratmak istemiyorum, negatif enerji istemiyorum hayatımda.



Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz" dedi.



Grubun diğer üyesi Cemre Kemer'in, "Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum" diyerek Ergül'e gönderme yapmasıyla ilgili Yürük, "Cemre'ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik.

O hep bir şeyler söyledi. Kendi dünyasında mutlu olsun. Hepsi Grubu daha imkansız olmaz" açıklamasını yaptı.



Kendisiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Siz müzikle ilgili bir şey yapacak mısınız?" sorusuna,



"Düşündüğüm oluyor. Denedim, yapabiliyorum. Belki yaparım" diye cevap verdi.

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