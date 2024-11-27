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Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme... İşte detaylar...

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme

Dağılan Hepsi Grubu'nun üyesi Yasemin Yürük, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme

Hepsi Grubu'yla ilgili konuşan şarkıcı, "Fazla konuşmak istemiyorum çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor.

 Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme

Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi. O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme
Gerçekten yanlış bir şey söylemek istemiyorum tartışma yaratmak istemiyorum, negatif enerji istemiyorum hayatımda.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme
Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz" dedi.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme
Grubun diğer üyesi Cemre Kemer'in, "Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum" diyerek Ergül'e gönderme yapmasıyla ilgili Yürük, "Cemre'ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik.

 Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme

O hep bir şeyler söyledi. Kendi dünyasında mutlu olsun. Hepsi Grubu daha imkansız olmaz" açıklamasını yaptı.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme
Kendisiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Siz müzikle ilgili bir şey yapacak mısınız?" sorusuna,

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e ağır gönderme
"Düşündüğüm oluyor. Denedim, yapabiliyorum. Belki yaparım" diye cevap verdi.

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