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Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar. İşte haberin detayları...

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar

Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, daha önce Bali'den çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar
Şarkıcı, bikinili kareleriyle poz verdi.

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar

Fit fiziğiyle beğeni toplayan Yürük'e binlerce beğeni geldi.

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar

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