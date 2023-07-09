Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar

Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, daha önce Bali'den çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.



Şarkıcı, bikinili kareleriyle poz verdi.

Fit fiziğiyle beğeni toplayan Yürük'e binlerce beğeni geldi.

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